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Агент Жорже Мендеш: «Ювентус» станет последним клубом Криштиану Роналду»

Мендеш: «Ювентус» станет последним клубом Роналду»
Eurosport

20 ч. назад

А как же MLS или Китай?

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш поделился мнением о переходе португальца в «Ювентус».

«Я очень рад за Роналду. «Ювентус» станет последним клубом Криштиану, и я счастлив, что футболист принял такое решение.

Он завершит свою чудесную карьеру в этом клубе. Я благодарю Андреа Аньелли за его решимость и готовность вести переговоры с «Реалом», а также хочу поблагодарить Беппе Маротту за его профессионализм», – цитирует Мендеша Sport.

  • Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро.
  • В составе «Реала» Криштиану выиграл две Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы и 3 Клубных чемпионата мира.

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