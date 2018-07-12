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Твиттер «Реала» потерял 1 млн подписчиков за день после ухода Роналду. Твиттер «Юве» приобрел 1 млн
Миграция глоров началась.
«Реал» потерял около миллиона подписчиков в твиттере за один день. Причина – уход Криштиану Роналду в «Ювентус».
Как сообщает AS, в твиттере «Юве», напротив, прибавилось больше миллиона фолловеров. Но 30 млн подписчиков у «Реала» все равно остаются лучшим результатом среди футбольных клубов.
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