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Твиттер «Реала» потерял 1 млн подписчиков за день после ухода Роналду. Твиттер «Юве» приобрел 1 млн

Твиттер «Реала» потерял 1 млн подписчиков за день после ухода Роналду. Твиттер «Юве» приобрел 1 млн
Eurosport

1 час назад

Миграция глоров началась.

«Реал» потерял около миллиона подписчиков в твиттере за один день. Причина – уход Криштиану Роналду в «Ювентус».

Как сообщает AS, в твиттере «Юве», напротив, прибавилось больше миллиона фолловеров. Но 30 млн подписчиков у «Реала» все равно остаются лучшим результатом среди футбольных клубов.

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