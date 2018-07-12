Твиттер «Реала» потерял 1 млн подписчиков за день после ухода Роналду. Твиттер «Юве» приобрел 1 млн

«Реал» потерял около миллиона подписчиков в твиттере за один день. Причина – уход Криштиану Роналду в «Ювентус».

Как сообщает AS, в твиттере «Юве», напротив, прибавилось больше миллиона фолловеров. Но 30 млн подписчиков у «Реала» все равно остаются лучшим результатом среди футбольных клубов.

Роналду перешел в «Ювентус» за 117 млн евро. Сколько голов он забьет в первом сезоне?

До «Реала» Криш играл за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».

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