После покупки Роналду на твиттер и инсту «Юве» подписались больше миллиона новых фолловеров

«Ювентус» пережил небывалый рост популярности в социальных сетях всего за двое суток после приобретения у «Реала» Криштиану Роналду.

На аккаунт «Юве» в инстаграме подписались 1,4 млн новых фолловеров. Твиттер «бьянконери» стал популярнее на 1,1 млн подписчиков, фейсбук – на 500 тысяч.

Ранее стало известно, что от твиттера «Реала» после ухода Криштиану отписались миллион фанатов.

Трансфер 33-летнего португальца обошелся «Ювентусу» в 117 млн евро.

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