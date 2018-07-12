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После покупки Роналду на твиттер и инсту «Юве» подписались больше миллиона новых фолловеров
Эффект Криштиану.
«Ювентус» пережил небывалый рост популярности в социальных сетях всего за двое суток после приобретения у «Реала» Криштиану Роналду.
На аккаунт «Юве» в инстаграме подписались 1,4 млн новых фолловеров. Твиттер «бьянконери» стал популярнее на 1,1 млн подписчиков, фейсбук – на 500 тысяч.
- Ранее стало известно, что от твиттера «Реала» после ухода Криштиану отписались миллион фанатов.
- Трансфер 33-летнего португальца обошелся «Ювентусу» в 117 млн евро.
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