AS: Криштиану Роналду рассчитается с долгами в Испании, прежде чем переедет в Турин

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассчитается с налоговой инспекцией Испании перед тем, как окончательно переехать в Турин.

Как сообщает AS, Роналду сознался в сокрытии прибыли на 14,7 млн евро; в ближайшие дни он выплатит 18,8 млн штрафа и получит условный тюремный срок в размере двух лет. Криштиану необязательно подписывать документы лично: этим займется его законный представитель Хосе Антонио Чокан.

Зеленый свет к закрытию дела дала министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро.

«Ювентус» приобрел Роналду за 117 млн евро.

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