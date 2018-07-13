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AS: Криштиану Роналду рассчитается с долгами в Испании, прежде чем переедет в Турин
Криш обеднеет на 19 млн евро.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассчитается с налоговой инспекцией Испании перед тем, как окончательно переехать в Турин.
Как сообщает AS, Роналду сознался в сокрытии прибыли на 14,7 млн евро; в ближайшие дни он выплатит 18,8 млн штрафа и получит условный тюремный срок в размере двух лет. Криштиану необязательно подписывать документы лично: этим займется его законный представитель Хосе Антонио Чокан.
- Зеленый свет к закрытию дела дала министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро.
- «Ювентус» приобрел Роналду за 117 млн евро.
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