Getty Images
«16.07.2018». «Ювентус» анонсировал приезд Криштиану Роналду
Вместе с ЧМ-2018 интересности не закончатся.
«Ювентус» и Криштиану Роналду пытаются украсть шоу у чемпионата мира-2018. «Старая синьора» разместила в твиттере специальный анонс:
«16.07.2018. Криштиану приезжает», – объявил туринский клуб.
- Презентация Роналду пройдет на следующий день после финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия.
- Роналду забил 4 гола в первых двух матчах ЧМ-2018, но Португалия выбыла на стадии 1/8 финала.
- Покупка 33-летнего португальца обошлась «Ювентусу» в 117 млн евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте