Getty Images

«16.07.2018». «Ювентус» анонсировал приезд Криштиану Роналду

«16.07.2018». «Ювентус» анонсировал приезд Роналду
Eurosport

10 мин. назад

Вместе с ЧМ-2018 интересности не закончатся.

«Ювентус» и Криштиану Роналду пытаются украсть шоу у чемпионата мира-2018. «Старая синьора» разместила в твиттере специальный анонс:

«16.07.2018. Криштиану приезжает», – объявил туринский клуб.

  • Презентация Роналду пройдет на следующий день после финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия.
  • Роналду забил 4 гола в первых двух матчах ЧМ-2018, но Португалия выбыла на стадии 1/8 финала.
  • Покупка 33-летнего португальца обошлась «Ювентусу» в 117 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Англичане и бельгийцы пробьют верх, «дьяволы» возьмут бронзу

01:33
Популярные видео
«На радостях он наливал каждому болельщику за свой счет». Топ-5 неожиданных победителей Уимблдона
1 155 просмотров4 ч
«Тренером будет мама Энди Маррея». Фанаты собрали футбольный сквад из теннисистов
 622 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться