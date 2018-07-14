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La Repubblica: «МЮ» предлагает 32 миллиона евро за защитника «Милана» Леонардо Бонуччи
Кэп «россонери» близок к уходу.
«Манчестер Юнайтед» намерен усилить линию защиты итальянским защитником «Милана» Леонардо Бонуччи.
31-летнего игрока хочет видеть в команде Жозе Моуринью. Агент Леонардо Алессандро Луччи уже встречался с представителями манчестерского клуба и контактировал с «ПСЖ», сообщает La Repubblica.
- Бонуччи перешел в «Милан» летом 2017 года из «Ювентуса».
- В конце июня 2018-го УЕФА отстранил «Милан» от еврокубков на два сезона за нарушения финансового фэйр-плей.
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