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La Repubblica: «МЮ» предлагает 32 миллиона евро за защитника «Милана» Леонардо Бонуччи

La Repubblica: «МЮ» предлагает 32 миллиона евро за Бонуччи
Eurosport

1 час назад

Кэп «россонери» близок к уходу.

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить линию защиты итальянским защитником «Милана» Леонардо Бонуччи.

31-летнего игрока хочет видеть в команде Жозе Моуринью. Агент Леонардо Алессандро Луччи уже встречался с представителями манчестерского клуба и контактировал с «ПСЖ», сообщает La Repubblica.

  • Бонуччи перешел в «Милан» летом 2017 года из «Ювентуса».
  • В конце июня 2018-го УЕФА отстранил «Милан» от еврокубков на два сезона за нарушения финансового фэйр-плей.

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