Getty Images
Дженнаро Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму, адвокат коуча отрицает обвинения
Странно, что не через автомойку.
Главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо подозревают в отмывании денег через свиноферму.
Как пишет Football Italia, Гаттузо владел 35% акций свинофермы Tre Olmi, базирующейся в Галларате и обанкротившейся в мае 2014 года. Дженнаро был миноритарным акционером компании с ноября 2011 года по декабрь 2013 года, то есть он оставил свиноферму за несколько месяцев до банкротства.
В список причастных к отмыванию денег попали 45 человек: восемь из них арестованы, семеро находятся под домашним арестом, а один – под стражей.
«Мистер Гаттузо никогда не играл важной роли в компании, а только владел долей акций», – отметил адвокат 45-летнего коуча.
- В чемпионате Италии-2017/18 «Милан» занял шестое место.
- По итогам чемпионата «Милан» попал в Лигу Европы, но клуб не выступит в европейском кубке из-за санкций УЕФА.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте