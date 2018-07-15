Нападающий Марио Манджукич: «Меня не волнует приход Криштиану Роналду в «Ювентус»

Нападающий сборной Хорватии и «Ювентуса» Марио Манджукич рассказал, что все его мысли связаны только с финалом ЧМ, и его не беспокоит трансфер Криштиану Роналду в туринский клуб.

«Меня совершенно не волнует приход Роналду. Победа над Англией стала самой большой в моей карьере. По крайней мере, до воскресенья», – цитирует Манджукича iBiancoNero.

Слухи связывают форварда с «МЮ», но главный тренер «Юве» Максимилиано Аллегри заявил, что рассчитывает на Марио: «Манджукич точно остается в клубе на новый сезон. Он вернется на позицию форварда и больше не будет играть вингера».

На ЧМ-2018 у Манджукича 2 гола и 2 ассиста.

Марио перешел в туринский клуб в 2015 году. Его контракт рассчитан еще на 2 сезона.

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