Аурелио де Лаурентис: «Жорже Мендеш предлагал Криштиану Роналду «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, что нападающий Криштиану Роналду мог оказаться в неаполитанском клубе.

«Мне позвонил агент Жорже Мендеш и предложил Роналду. Но суммарные расходы на трансфер и зарплату составляли 350 миллионов евро – это могло подтолкнуть клуб к банкротству, поэтому мы отказались от идеи этого трансфера», – цитирует Де Лаурентиса Calcionapoli24.

Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро. Его зарплата составит 30 миллионов евро за сезон. Что покажет Криштиану в Турине?

«Наполи» летом 2018 года возглавил Карло Анчелотти, хорошо знакомый с Роналду по работе в «Реале».

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