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Криштиану Роналду приземлился в Турине

Роналду приземлился в Турине
Eurosport

1 час назадОбновлено 29 мин. назад

Разорвет Серию A.

«Ювентус» опубликовал твит с фотографией новичка команды Криштиану Роналду, который только что приземлился в аэропорту «Торино-Казелле».

Португалец прибыл в Италию со спутницей Джорджиной Родригес.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за 117 млн евро.

  • Криш выступал за мадридский клуб с 2009 года и выиграл 2 чемпионата Испании, 2 Кубка Короля, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Суперкубка Испании и 3 клубных чемпионата мира.
  • Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

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