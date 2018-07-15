Криштиану Роналду приземлился в Турине
Разорвет Серию A.
«Ювентус» опубликовал твит с фотографией новичка команды Криштиану Роналду, который только что приземлился в аэропорту «Торино-Казелле».
Португалец прибыл в Италию со спутницей Джорджиной Родригес.
Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за 117 млн евро.
- Криш выступал за мадридский клуб с 2009 года и выиграл 2 чемпионата Испании, 2 Кубка Короля, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Суперкубка Испании и 3 клубных чемпионата мира.
- Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
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