Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл на медобследование. Его встретили, как бога

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшие часы официально оформит переход из «Реала» в «Ювентус».

Утром 16 июля 33-летний португалец прибыл на базу, где у него назначено медобследование. «Ювентус» опубликовал видео со встречей Роналду с новыми болельщиками.

Покупка Роналду обойдется «старой «синьоре» в 117 млн евро.

Чтобы покрыть расходы на трансфер Криштиану «Ювентус» продаст Пауло Дибалу и Гонсало Игуиана. Оба аргентинца, скорее всего, переедут в Англию.

Криштиану забил 4 гола на ЧМ-2018, но Португалия выбыла на стадии 1/8 финала.

Читай лучшие новости в фейсбуке