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Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл на медобследование. Его встретили, как бога
Футболист, который заставит Турин забыть о Джиджи Буффоне и Алессандро дель Пьеро.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшие часы официально оформит переход из «Реала» в «Ювентус».
Утром 16 июля 33-летний португалец прибыл на базу, где у него назначено медобследование. «Ювентус» опубликовал видео со встречей Роналду с новыми болельщиками.
- Покупка Роналду обойдется «старой «синьоре» в 117 млн евро.
- Чтобы покрыть расходы на трансфер Криштиану «Ювентус» продаст Пауло Дибалу и Гонсало Игуиана. Оба аргентинца, скорее всего, переедут в Англию.
- Криштиану забил 4 гола на ЧМ-2018, но Португалия выбыла на стадии 1/8 финала.
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