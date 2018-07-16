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Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл на медобследование. Его встретили, как бога

Роналду прибыл на медобследование. Его встретили, как бога
Eurosport

1 час назад

Футболист, который заставит Турин забыть о Джиджи Буффоне и Алессандро дель Пьеро.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшие часы официально оформит переход из «Реала» в «Ювентус».

Утром 16 июля 33-летний португалец прибыл на базу, где у него назначено медобследование. «Ювентус» опубликовал видео со встречей Роналду с новыми болельщиками.

  • Покупка Роналду обойдется «старой «синьоре» в 117 млн евро.
  • Чтобы покрыть расходы на трансфер Криштиану «Ювентус» продаст Пауло Дибалу и Гонсало Игуиана. Оба аргентинца, скорее всего, переедут в Англию.
  • Криштиану забил 4 гола на ЧМ-2018, но Португалия выбыла на стадии 1/8 финала.

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