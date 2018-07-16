«Многие игроки в моем возрасте уходят со всеми почестями». Первые слова Роналду в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, каково переходить в другой клуб в 33 года.

«Это большой вызов для карьеры. Многие игроки в моем возрасте уходят со всеми почестями. Я счастлив играть за такой большой клуб, спасибо «Ювентусу» за эту возможность», – сказал Роналду на пресс-конференции, посвященной его переходу в туринский клуб.

Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро.

Его зарплата по 4-летнему контракту составит 30 миллионов евро за сезон.

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