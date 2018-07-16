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Если все еще не верил в переход Роналду в «Юве», то вот доказательство: довольный Криш и его семерка

Если все еще не верил в переход Роналду в «Юве», то вот доказательство: довольный Криш и его семерка
Eurosport

1 час назад

Четвертый клуб в карьере.

В Турине завершилась пресс-конференция по случаю перехода в «Ювентус» португальского нападающего Криштиану Роналду.

По ее окончании футболист вместе с боссами «старой синьоры» показал футболку с номером 7 на спине.

  • Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро, а его зарплата составит 30 миллионов евро за сезон.
  • Это четвертый клуб в карьере Криштиану. До Италии он поиграл в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале».

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