Getty Images

Директор «Ювентуса»: «Идея транcфера Роналду пришла после его гола бисиклетой и овации фанатов»

Директор «Ювентуса»: «Идея транcфера Роналду пришла после его гола бисиклетой и овации фанатов»
Eurosport

1 час назад

Памятный момент.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал подробности подготовки трансфера Криштиану Роналду в итальянский суперклуб.

«Эта сумасшедшая идея возникла после четвертьфинала ЛЧ в Турине, когда Криштиану забил в падении через себя, а наши болельщики устроили ему овации. Мы встретились с его агентом Жорже Мендешом на той же неделе. Он рассказал, что Роналду поразило внимание со стороны болельщиков. Он был под впечатлением, и сказал, что хотел бы однажды оказаться в «Ювентусе». Тогда я ответил, что не все мечты сбываются.

Через некоторое время мы снова встретились с Мендешом, он объяснил мне ситуацию, и мы взялись за эту идею. Я поговорил с президентом клуба Андреа Аньелли. После нескольких часов раздумий он сказал, что нужно попробовать, возможно, действительно есть шанс. Это была уникальная возможность пригласить игрока, признанного лучшим в мире.

Когда идут переговоры между двумя крупными клубами, даже не клубами – институтами, такими как «Реал» и «Ювентус», то всегда есть третья сторона – решение самого игрока, а также работа агентов. Благодаря им, мы смогли совершить трансфер», – цитирует Паратичи Sky.

  • Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро.
  • Его зарплата по 4-летнему контракту составит 30 миллионов евро за сезон.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Модрич, Черышев и еще 9 машин в лучшем составе ЧМ-2018

04:03
Популярные видео
Аксель Неймара, пенальти Смолова и еще 3 главных провала ЧМ-2018
4 081 просмотров8 ч
«Он член одного из гельзенкирхенских теннисных клубов». Футболисты, в которых живет любовь к теннису
 561 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться