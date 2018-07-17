Директор «Ювентуса»: «Идея транcфера Роналду пришла после его гола бисиклетой и овации фанатов»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал подробности подготовки трансфера Криштиану Роналду в итальянский суперклуб.

«Эта сумасшедшая идея возникла после четвертьфинала ЛЧ в Турине, когда Криштиану забил в падении через себя, а наши болельщики устроили ему овации. Мы встретились с его агентом Жорже Мендешом на той же неделе. Он рассказал, что Роналду поразило внимание со стороны болельщиков. Он был под впечатлением, и сказал, что хотел бы однажды оказаться в «Ювентусе». Тогда я ответил, что не все мечты сбываются.

Через некоторое время мы снова встретились с Мендешом, он объяснил мне ситуацию, и мы взялись за эту идею. Я поговорил с президентом клуба Андреа Аньелли. После нескольких часов раздумий он сказал, что нужно попробовать, возможно, действительно есть шанс. Это была уникальная возможность пригласить игрока, признанного лучшим в мире.

Когда идут переговоры между двумя крупными клубами, даже не клубами – институтами, такими как «Реал» и «Ювентус», то всегда есть третья сторона – решение самого игрока, а также работа агентов. Благодаря им, мы смогли совершить трансфер», – цитирует Паратичи Sky.

Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро.

Его зарплата по 4-летнему контракту составит 30 миллионов евро за сезон.

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