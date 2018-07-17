Жозе Моуринью – о трансфере Роналду: «С этого момента Серия А стала одной из главных лиг в мире»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, как трансфер Криштиану Роналду в «Ювентус» изменит чемпионат Италии.

«С этого момента Серия А стала одной из главных лиг в мире. В футболе все быстро меняется. Если «Интер», «Милан», «Наполи» и «Рома» не будут пассивно наблюдать, как «Ювентус» с Роналду становится сильнее, чтобы вновь и вновь побеждать в чемпионате, то все эти изменения сильно повлияют на качество игры, эмоции и внимание к Серии А.

Мои поздравления «Ювентусу», трансфер Роналду – это сильный ход в плане футбола, рекламы и маркетинга», – цитирует Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро, а его зарплата составит 30 миллионов евро за сезон.

Жозе работал в Серии А с 2008 по 2010 год, когда возглавлял миланский «Интер».

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