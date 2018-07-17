Криштиану Роналду – о Лионеле Месси: «У меня нет соперничества с футболистами и никогда не было»

Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что никогда не считал противостояние с Лионелем Месси соперничеством.

«У меня нет соперничества с футболистами и никогда не было. Это не в моих правилах. «Ювентус» постарается выигрывать каждую игру.

Играть против Месси было замечательно. Вам всем это нравилось, это было интересно. Но я не считал это соперничеством.

Теперь нас ждут футболисты «Наполи» и «Милана», которые будут защищать свои цвета. Посмотрим, кто в итоге станет лучшим», – цитирует Роналду O Jogo.

Месси и Роналду – единственные в истории 5-кратные обладатели «Золотого мяча».

Трансфер Криштиану обошелся «Ювентусу» в 117 млн евро.

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