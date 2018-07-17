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Sky Sport Italia: «Милан» ведет переговоры по Альваро Морате и Гонсало Игуаину
Никакие баны УЕФА не остановят миланцев.
«Милан» не снижает активность на трансферном рынке, несмотря на недавние санкции со стороны УЕФА.
В понедельник гендиректор «Милана» Марко Фассоне и спортивный директор Массимилиано Мирабелли вылетели в Лондон. По информации Sky Sport Italia, они проведут переговоры с «Челси» по трансферу форварда Альваро Мораты. После неудачного сезона в Лондоне испанец готов вернуться в Серию А.
Помимо Мораты «россонери» рассматривают форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина. «Милан» уже связался с агентом и братом футболиста Николасом Игуаином. Покупка аргентинца может обойтись миланцам в 60 млн евро.
- «Милан» пропустит один еврокубковый сезон за нарушение финансового фэйр-плей.
- В начале июля красно-черные перешли во владение американского фонда Elliott Management из-за долгов китайских инвесторов.
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