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Криштиану Роналду стильно спозировал с Джорджиной, сыном и мамой на стадионе «Ювентуса»

Роналду стильно спозировал с Джорджиной, сыном и мамой на стадионе «Ювентуса»
Eurosport

55 мин. назад

Новые хозяева Турина приехали.

16 июля Криштиану Роналду прошел медосмотр и официально подписал контракт с «Ювентусом».

На следующей день Криш опубликовал эпичное семейное фото с нового места работы – туринского «Альянц Стэдиум». Вместе с пятикратным обладателем «Золотого мяча» сфотографировались его возлюбленная Джорджина Родригес, мать Долорес Авейру и первенец Криштиану-младший.

  • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за 117 млн евро.
  • Чемпионат Италии-2018/19 стартует 19 августа. Календарь турнира будет объявлен 20 июля.
  • Криштиану забил 4 гола в 4 матчах ЧМ-2018.

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