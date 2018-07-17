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Libertad Digital: экс-коуч «Реала» Зинедин Зидан станет советником «Ювентуса» по спортивным вопросам
Неожиданное продолжение карьеры.
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет советником туринского «Ювентуса».
Француз начнет работу в октябре и займется курированием спортивных вопросов, помогая директору клуба Фабио Паратичи. Зидан не присутствовал на презентации Криштиану Роналду, но именно переход португальца стал определяющим в решении Зизу, сообщает Libertad Digital.
- Зидан играл за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.
- В качестве тренера «Реала» он впервые в истории выиграл 3 Лиги чемпионов подряд.
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