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Libertad Digital: экс-коуч «Реала» Зинедин Зидан станет советником «Ювентуса» по спортивным вопросам

Libertad Digital: Зидан станет советником «Ювентуса» по спортивным вопросам
Eurosport

52 мин. назад

Неожиданное продолжение карьеры.

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет советником туринского «Ювентуса».

Француз начнет работу в октябре и займется курированием спортивных вопросов, помогая директору клуба Фабио Паратичи. Зидан не присутствовал на презентации Криштиану Роналду, но именно переход португальца стал определяющим в решении Зизу, сообщает Libertad Digital.

  • Зидан играл за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.
  • В качестве тренера «Реала» он впервые в истории выиграл 3 Лиги чемпионов подряд.

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