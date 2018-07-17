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Журналист Sky Sport Джанлука ди Марцио: «Ливерпуль» близок к подписанию вратаря «Ромы» Алиссона
Возможно, у «красных» появится топовый кипер.
Бразильский вратарь «Ромы» Алиссон с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Ливерпуле».
Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии и расхождения по сумме трансфера минимальны. «Ливерпуль» предложил за кипера 70 миллионов евро, включая бонусы. «Рома» просит за Алиссона 75 миллионов.
Бразилец не против перехода и уже успел пообщался с главным тренером «красных» Юргеном Клоппом, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
- Transfermarkt оценивает вратаря в 60 миллионов евро.
- В Серии А-2017/18 Алиссон провел 36 матчей, пропустил 28 мячей и 16 раз отыграл на ноль.
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