Зинедин Зидан переедет в «Ювентус» вслед за Криштиану Роналду. Все ради Лиги чемпионов

Зинедин Зидан взял Кубок чемпионов, ушел из «Мадрида», отдохнул полтора месяца и понял, что нужно определяться с будущим.

Казалось, Зизу возглавит сборную Франции после ЧМ, но вариант отпал – Дешам стал героем страны, снимать его – некорректно и глупо. В итоге Зинедин подыскал другую вакансию – с октября рекордсмен Лиги чемпионов пришвартуется подмастерьем у своего ровесника, 46-летнего спортдира «Юве» Фабио Паратичи.

Эта новость срезонировала совсем не так мощно, как должна была. По сути, Зидан дал сразу два взаимоисключающих ответа на вопрос о будущем – и оба дичайше интригуют.

Зинедин ЗиданGetty Images

Зизу – функционер, но ради «Реала»

Можно сразу забить на конспирологию и воспринять все буквально – прямо по слагаемым.

Есть Зинедин, у которого не осталось тренерской мотивации после 2,5 лет в большой игре. Есть жирующий топ-клуб, который готов дать французу новую профессию. Есть престарелый Флорентино Перес (71 год), которому скоро точно на пенсию.

Соответственно, миссия Зизу в «Ювентусе» – практика по спортивному менеджменту. Как вести переговоры с игроками, как торговаться с агентами, как выстроить коммуникации между тренером и боссами – всему этому Зидана научит Паратичи. У француза не будет престижной должности, зато он впитает опыт и после Турина сможет вкалывать где угодно, причем в любом качестве.

В частности, в «Реале», но уже в роли президента. Там можно рубить грандиозные деньги и решать масштабнейшие задачи, но без образования и скиллов на эту должность лучше не соваться – иначе восторги «Бернабеу» быстро сменятся свистом и белыми платочками. К счастью, Зинедин все понимает, поэтому смиренно займется черновой работой.

Зинедин ЗиданEFE

Он, кстати, в свое время уже был спортдиром в «Мадриде», но там эта позиция абсолютно игрушечная – все важные вопросы решает Перес. Как раз поэтому Зизу и отчалил в Турин – он хочет заниматься реальными вещами.

Зидан – будущий тренер «Юве»

Зинедин официально устроится в «синьору» лишь в середине осени. К этому времени будет понятно, насколько Аллегри сработался с Роналду. Если они поругаются или просто не поймут друг друга, у боссов «Юве» всегда найдется замена для Макса.

Вообще, ситуация спорная, стремная и несолидная для гранда. Приглашение Зидана – конкретное неуважение к Аллегри: ему будет адски трудно абстрагироваться от того, что француз готов в любую секунду занять его место на лавке. Спортивные директора регулярно становятся коучами – так было и с Черчесовым («Спартак»), и с Йерро, и с Рангником из «РБ Лейпциг». Так что Макс вправе ставить ультиматумы, скандалить и психовать из-за подписания мощного конкурента в штат клуба.

Другой вопрос: насколько комфортно самому Зидану? Возможно, сейчас он искренне верит, что идет младшим функционером, но потом «бьянконери» выгонят Аллегри, предложат пост Зинедину, а тот столкнется с этической дилеммой – либо идти за четвертым подряд Кубком чемпионов, либо гордо отказаться, чтобы никто не вякал, будто француз подсидел Массимилиано. Тяжелейший выбор для такого достойного, но амбициозного и целеустремленного мужчины.

Зинедин Зидан и Макс АллегриEFE

В любом случае, Зидан в «Юве» – уникальная, волнующая и многообещающая коллаборация. Очень круто, что Зинедин остался пахать в Европе, а не махнул в Катар, чтобы в лайт-режиме монетизировать имя и статус.

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