Getty Images
Sport Mediaset: новое руководство «Милана» хочет пригласить экс-тренера «Челси» Антонио Конте
Американцы начали с беспроигрышного варианта.
Экс-тренер «Челси» Антонио Конте может вернуться в Италию и возглавить «Милан».
Новые владельцы клуба Elliott Management рассматривают его в качестве замены нынешнему коучу «россонери» Дженнаро Гаттузо.
Еще американский хедж-фонд намерен сделать президентом клуба Паоло Скарони, бывшего генерального директора итальянской энергетической компании Eni, сообщает SportMediaset.
- Конте покинул «Челси» после двух сезонов, за которые он выиграл с командой чемпионат и Кубок Англии.
- В «Ювентусе» Антонио трижды выиграл Серию А.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте