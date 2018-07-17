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Sport Mediaset: новое руководство «Милана» хочет пригласить экс-тренера «Челси» Антонио Конте

Sport Mediaset: новое руководство «Милана» хочет пригласить Конте
Eurosport

1 час назад

Американцы начали с беспроигрышного варианта.

Экс-тренер «Челси» Антонио Конте может вернуться в Италию и возглавить «Милан».

Новые владельцы клуба Elliott Management рассматривают его в качестве замены нынешнему коучу «россонери» Дженнаро Гаттузо.

Еще американский хедж-фонд намерен сделать президентом клуба Паоло Скарони, бывшего генерального директора итальянской энергетической компании Eni, сообщает SportMediaset.

  • Конте покинул «Челси» после двух сезонов, за которые он выиграл с командой чемпионат и Кубок Англии.
  • В «Ювентусе» Антонио трижды выиграл Серию А.

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