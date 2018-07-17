SID

Мама Роналду: «Это неправда, что я хотела возвращения Криштиану в «МЮ». Я довольна его выбором»

Мама Роналду: «Это неправда, что я хотела возвращения Криштиану в «МЮ». Я довольна его выбором»
Eurosport

14 мин. назад

Это главное.

Мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долорес Авейру опровергла слухи о том, что она мечтала о трансфере сына в «Манчестер Юнайтед», за который он играл до перехода в «Реал».

«Это неправда, что я хотела возвращения Криштиану в «Манчестер Юнайтед». Я довольна его выбором. Это счастливый день для всех нас. Мой сын сделает «Ювентус» сильнее.

Это новое приключение и новая жизнь. Он был счастлив в «Реале», но ему необходим был новый вызов», – цитирует Долорес Manchester Evening News.

  • Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро, а его зарплата составит 30 миллионов евро за сезон.
  • За «МЮ» Криштиану выступал с 2003 по 2009 год, выиграв с клубом 3 АПЛ и Лигу чемпионов-2007/08.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Алафилиппе уехал от всех на полторы минуты и финишировал в гордом одиночестве

01:52
Популярные видео
«Вы не представляете, какая крутая у вас страна». Главный мем ЧМ опять сказал, что в России офигенно
3 887 просмотров4 ч
Агония Неймара, самый возрастной хет-трик Роналду и другие уникальные цифры ЧМ-2018
2 352 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться