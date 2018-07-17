Мама Роналду: «Это неправда, что я хотела возвращения Криштиану в «МЮ». Я довольна его выбором»

Мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долорес Авейру опровергла слухи о том, что она мечтала о трансфере сына в «Манчестер Юнайтед», за который он играл до перехода в «Реал».

«Это неправда, что я хотела возвращения Криштиану в «Манчестер Юнайтед». Я довольна его выбором. Это счастливый день для всех нас. Мой сын сделает «Ювентус» сильнее.

Это новое приключение и новая жизнь. Он был счастлив в «Реале», но ему необходим был новый вызов», – цитирует Долорес Manchester Evening News.

Роналду перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро, а его зарплата составит 30 миллионов евро за сезон.

За «МЮ» Криштиану выступал с 2003 по 2009 год, выиграв с клубом 3 АПЛ и Лигу чемпионов-2007/08.

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