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Смешнючий Криштиану передразнил ничего не подозревавшего репортера – в нем умирает великий актер

Смешнючий Криштиану передразнил ничего не подозревавшего репортера – в нем умирает великий актер
Eurosport

13/09/2018 в 23:25Обновлено 14/09/2018 в 17:17

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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отлично проводит время на тренировках «бьянконери».

На одном из последних занятий команды Макса Аллегри португалец пребывал в таком бодром расположении духа, что пристроился за спиной репортера и передразнил его, состроив несколько забавных гримас.

  • На старте чемпионата Италии-2018/19 «Ювентус» выиграл три матча из трех – у «Кьево», «Лацио» и «Пармы».
  • Криш в прошедших играх не забил ни одного гола, но оформил ассист.

Пресс Криштиану Роналду, свеженькие трусишки, белоснежные шарики – на этом фото все идеально

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