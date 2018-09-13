Смешнючий Криштиану передразнил ничего не подозревавшего репортера – в нем умирает великий актер

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отлично проводит время на тренировках «бьянконери».

На одном из последних занятий команды Макса Аллегри португалец пребывал в таком бодром расположении духа, что пристроился за спиной репортера и передразнил его, состроив несколько забавных гримас.

На старте чемпионата Италии-2018/19 «Ювентус» выиграл три матча из трех – у «Кьево», «Лацио» и «Пармы».

Криш в прошедших играх не забил ни одного гола, но оформил ассист.

Пресс Криштиану Роналду, свеженькие трусишки, белоснежные шарики – на этом фото все идеально

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