AS: «МЮ» заинтересован в покупке нападающего «Интера» Мауро Икарди

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести нападающего «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди.

По информации AS, ссылающегося на аргентинское издание Ole, для того, чтобы заполучить 25-летнего форварда, манкам придется выплатить сумму отступных, которая составляет 110 миллионов евро, а также достичь договоренности о переходе с самим игроком.

В прошлом сезоне Икарди забил 29 голов в 36 матчах в чемпионате и Кубке Италии.

Футболист не вошел в состав национальной команды на чемпионат мира в России, а после отставки Хорхе Сампаоли с поста главного тренера «альбиселесте» получил вызов на сентябрьские товарищеские матчи с командами Гватемалы и Колумбии.

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