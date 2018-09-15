Idealo Magazine: «Ювентус» продал за 2 месяца больше маек, чем за весь сезон-2017/18

Даже если Криштиану Роналду так и не исправит прицел в «Ювентусе», он уже принес клубу ощутимую пользу. За июль и август 2018 года «бьянконери» продали больше маек, чем за весь сезон-2017/18.

Более того, в сравнении с первыми двумя месяцами предыдущего сезона продажи маек «Ювентуса» выросли на 145%, передает Idealo Magazine. Майки Роналду ожидаемо стали самыми продаваемыми в Италии, но и в Испании с Англией показали приличный результат – седьмое место по популярности.

Роналду перешел в «Ювентус» после девяти сезонов в «Реале» за 117 млн евро.

В трех первых матчах в Серии А Криштиану не забил ни гола, но отметился ассистом.

Роналду – лидер топ-5 лиг по ударам без голов

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