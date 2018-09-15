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Могучая базука воспитанника «Интера», который изящно похоронил родную команду

Могучая базука воспитанника «Интера», который изящно похоронил родную команду
Eurosport

18 ч. назад

Федерико Димарко против бывшей.

Миланский «Интер» проиграл дома «Парме» в матче четвертого тура чемпионата Италии – 0:1. Поражение стало еще обиднее – судьбу встречи решил воспитанник «нерадзурри».

На 79-й минуте 20-летний защитник Федерико Димарко убойно пробил с 30 метров в дальний угол ворот. Мяч влетел точно в девятку.

  • Димарко находился в системе «Интера» с 6 лет. В 2017 году миланцы продали игрока в «Сьон» за 4 млн евро, чтобы выкупить его спустя сезон за 7 млн.
  • В августе Федерико был арендован «Пармой» на правах аренды с правом выкупа.
  • В четырех турах «Интер» и «Парма» набрали по 4 очка.

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