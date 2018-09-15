Eurosport
Могучая базука воспитанника «Интера», который изящно похоронил родную команду
Федерико Димарко против бывшей.
Миланский «Интер» проиграл дома «Парме» в матче четвертого тура чемпионата Италии – 0:1. Поражение стало еще обиднее – судьбу встречи решил воспитанник «нерадзурри».
На 79-й минуте 20-летний защитник Федерико Димарко убойно пробил с 30 метров в дальний угол ворот. Мяч влетел точно в девятку.
- Димарко находился в системе «Интера» с 6 лет. В 2017 году миланцы продали игрока в «Сьон» за 4 млн евро, чтобы выкупить его спустя сезон за 7 млн.
- В августе Федерико был арендован «Пармой» на правах аренды с правом выкупа.
- В четырех турах «Интер» и «Парма» набрали по 4 очка.
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