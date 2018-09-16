«Ювентус» не зависит от Криша так, как «Реал». Но даже без голов Роналду помогает «Турину»

В трех матчах Серии А Роналду нанес 23 удара. Ближайший преследователь Эдин Джеко отстает от него на шесть пунктов. Показатели Криштиану звучат еще страшнее в контексте команд. Португалец нанес столько же ударов, сколько весь «Кьево» и «Реал Сосьедад», на семь больше, чем «Вальядолид», и всего на два меньше, чем «Хаддерсфилд».

Роналду бьет еще чаще, чем в «Мадриде» (7,7 против 6,6 ударов за игру), но до сих пор не забил. Макс Аллегри считает, что дело в адаптации к лиге: «В Серии А команды больше внимания уделяют защите, они играют осторожнее. Тренеры изучают каждого соперника и не оголяют пространство. Здесь тяжело забить 40 голов».

Вторая форма адаптации Роналду – к партнерам. После матча с «Лацио» Аллегри сказал, что футбол построен на взаимопонимании и связках. Сейчас их у Криштиану нет. Даже в третьем матче с «Пармой» португалец плохо понимал партнеров. Вот два ярких примера.

Роналду идет на один мяч с Манджукичем. Хорват перехватывает

Бернардески разводит руками, показывая, что ему некому отдать. Вместо того, чтобы предложить себя, Роналду стоит на месте. Контратака Юве обрывается

Следующее по популярности объяснение – Криштиану всегда проваливает стартовую часть сезона. Это нормально для человека, который каждое второе лето тратит на крупный турнир в сборной. По цифрами тоже все сходится. В августе Роналду забивает 0,52 гола в среднем за игру. Уже в сентябре этот показатель возрастает до 1,17 гола за матч.

Последняя неудачная серия на старте была у Криша в прошлом сезоне. Тогда он забил первый мяч за «Мадрид» лишь в четвертом матче. Даже его статистика после трех туров выглядела идентично – 23 удара, 0 голов. Роналду разыгрался лишь к декабрю: по итогам десяти матчей в Ла Лиге он забил только дважды.

Если глубже нырнуть в цифры, то все уже не так просто. Неудачи Криша прошлой осенью были связаны только с реализацией. В десяти стартовых матчах Ла Лиги у Роналду было 13 явных моментов, он забил только два. Это аномально слабый результат и всего лишь случайность. Когда Криштиану начал реализовывать моменты в соответствии с нормой, к нему вернулась привычная результативность.

Проблема Роналду в «Юве» не имеет с этим ничего общего. В трех матчах в Италии у Криштиану был только один явный момент. Согласно модели ожидаемых голов, португалец должен был забить всего один мяч. Качество ударов португальца резко снизилось: в Мадриде он набивал 1,05 ожидаемых гола за игру, в Турине – всего 0,45. Это очень слабо, учитывая, что самих ударов стало даже больше.

Регресс легко связать с уровнем партнеров. Ради Роналду «Юве» увеличил количество подач (с 18 до 31 в среднем за игру) и больше времени проводит на чужой трети поля (32% против 26% в прошлом сезоне), но добиться химии не получается. Главная причина – не в классе партнеров, а в их сильных качествах. Отчасти они дублируют скиллы португальцы.

«Реал» использует в центре поля Модрича и Крооса: они снабжают мячом нападающих и практически не подключаются в атаку сами – на двоих чуть больше одного удара из штрафной. У «Ювентуса» в полузащите Хедира и Матюиди: они не так круты в подыгрыше, зато гораздо чаще атакуют – почти 2,5 удара из штрафной на двоих.

С приходом Криштиану у них еще больше возможностей атаковать. Грубо говоря, Роналду собирает на себе двух-трех соперников, благодаря чему партнеры получают свободу. Это стыкуется со статистикой и визуальными наблюдениями: Хедира и Матюиди выдают рекордные показатели по ударам, а о повышенном внимании к Роналду рассказал бывший игрок сборной Италии Джанкарло Марокки.

«Криштиану приковывает к себе внимание защитников, преимущество и свободу получают остальные игроки «Ювентуса». Важно, чтобы Роналду оставался ключевой фигурой в атаке. Тогда голы к нему обязательно придут», – отметил эксперт Sky Sport.

Примеры из игр с «Пармой» и «Лацио» лишь дополняют картину. В обоих матчах Хедира и Матюиди оставались свободными благодаря Роналду.

На Роналду сразу три защитника «Лацио», Хедира без опеки

Против Криштиану три защитника «Пармы», Матюиди на дальней штанге без соперника

Еще на моменты в штрафной претендует Манджукич. Даже играя левого вингера, хорват регулярно реагирует на подачи с правого фланга. Переполненность в штрафной заставляет Роналду отходить глубже – он наносит 2,7 удара с дистанции. Это самый высокий результат для Криша с сезона-2013/14. Тогда он играл на краю и это было логично. Сейчас это вынужденная мера, из-за которой качество ударов Роналду пошло вниз.

Если коротко, то расклад такой. Роналду не получает хорошие моменты для гола, потому что у «Ювентуса» больше вариантов в штрафной, чем у «Реала». «Ювентус» добивается побед, вопреки результативности Криштиану, но частично благодаря тому, что он стягивает внимание защитников. Тренер «Кьево» Лоренцо Д’Анна охарактеризовал этот момент после первого тура: «Наша проблема не в том, что мы играли против Роналду. Наша проблема в том, что в «Ювентусе» есть другие игроки, кроме Роналду».

Итог для клубов совершенно противоположный. Из-за того, что Роналду был главной примой в штрафной, «Реал» оказался жутко зависим от португальца. «Мадрид» проиграл титул «Барсе» в тот момент, когда Криштиану не везло с реализацией. «Ювентус» все еще хорош, потому что не зависим от Роналду настолько сильно. Даже если у Криша возникнут проблемы с реализацией, это не отразится на результатах «Турина» – по крайней мере, в Серии А.

Результативность самого Роналду тоже пойдет вверх. Во-первых, Криштиану понимает суть проблем и попросил не вызывать его на последние матчи сборной, чтобы набрать форму и привыкнуть к стилю нового клуба. Аллегри тоже уверен, что после паузы для «Юве» начнется реальный сезон.

Во-вторых, соперники естественным образом начнут больше внимания уделять Матюиди, Хедире и Манджукичу. Противники «Реала» прессинговали Модрича и Крооса и выдвигались на края – Криштиану избавлялся от дополнительной опеки и был относительно свободен. Противники «Ювентуса» будут играть еще глубже и при передаче соперника начнут ошибаться – Роналду лучше всех в мире использует ложные движения в штрафной и точно использует этот нюанс.

Возможно, Криштиану действительно не сможет выбивать по 40 голов за сезон, как раньше. Зато его польза для команды уже выходит за пределы результативности. Роналду делает чуть меньше трех передач под удар партнерам – такого не было со времен «Манчестер Юнайтед». Как заметил Хедира два дня назад, Криштиану брали не для внутреннего пользования, а с прицелом на Лигу чемпионов. Там больше свободы и больше возможностей проявить фирменные скиллы. Для победы в Серии А «Ювентусу» хватит просто звездного статуса Роналду.

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