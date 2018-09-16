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Массимилиано Аллегри: «Криштиану Роналду забьет «Сассуоло»

Аллегри: «Роналду забьет «Сассуоло»
Eurosport

21 ч. назад

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообещал, что форвард Криштиану Роналду откроет счет голам за клуб в матче четвертого тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

«Он отлично тренировался, но я не ожидаю, что он сыграет хуже или лучше, чем в первых трех матчах. Все ждали, что Роналду забьет. В прошлой игре он отдал пас на Манджукича. Против «Сассуоло» он выйдет на поле и откроет счет голам», – приводит слова Аллегри ESPN.

  • Матч «Ювентус» – «Сассуоло» пройдет сегодня, в 16:00 мск.
  • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за 117 млн евро.

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