Голкипер «Ромы» в героическом прыжке вытащил мяч из девятки на 95-й минуте матча с «Кьево»

«Рома» в матче четвертого тура Серии А на своем поле сенсационно поделила очки с худшей командой турнира «Кьево», ведя по ходу встречи 2:0.

При этом игра могла закончиться для «волков» куда плачевнее, если бы не голкипер Робин Ульсен: на 95-й минуте датчанин в отчаянном прыжке вытащил мяч из девятки. Сразу после спасения арбитр завершил матч.

Матч завершился со счетом 2:2.

После четырех туров «Рома» набрала 5 очков, у «Кьево» -1 балл из-за махинаций с трансферами и последовавшего наказания в виде лишения трех очков.

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