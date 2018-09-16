Eurosport
Голкипер «Ромы» в героическом прыжке вытащил мяч из девятки на 95-й минуте матча с «Кьево»
Робин Ульсен спас команду от поражения.
«Рома» в матче четвертого тура Серии А на своем поле сенсационно поделила очки с худшей командой турнира «Кьево», ведя по ходу встречи 2:0.
При этом игра могла закончиться для «волков» куда плачевнее, если бы не голкипер Робин Ульсен: на 95-й минуте датчанин в отчаянном прыжке вытащил мяч из девятки. Сразу после спасения арбитр завершил матч.
- Матч завершился со счетом 2:2.
- После четырех туров «Рома» набрала 5 очков, у «Кьево» -1 балл из-за махинаций с трансферами и последовавшего наказания в виде лишения трех очков.
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