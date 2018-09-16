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Первый гол Криштиану Роналду в «Ювентусе» – легкий, но очень долгожданный

Первый гол Криштиану в «Юве» – легкий, но очень долгожданный
Eurosport

19 ч. назад

Есть!

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет голам за туринский клуб.

В матче четвертого тура чемпионата Италии против «Сассуоло» на 50-й минуте «бьянконери» подали угловой с правого фланга. Леонардо Бонуччи в падении послал мяч в сторону ворот. Защитник гостей Джанмарко Феррари отбил удар в штангу, отскок пролетел вдоль ленточки. На него наскочил Роналду, который и добавил мяч в сетку.

Это первый мяч Криштиану в туринском клубе. В первых трех матчах в Италии португалец сделал лишь одну голевую передачу – в игре второго тура с «Лацио».

  • Пока «Ювентус» побеждает «Сассуоло» на домашнем стадионе и идет без потерь в Серии А – 1:0.
  • Роналду перешел в «Турин» из мадридского «Реала» летом 2018 года за 112 миллионов евро.
  • Ну, теперь Криша точно прорвет.

«Ювентус» не зависит от Криша так, как «Реал». Но даже без голов Роналду помогает «Турину»

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