Криштиану Роналду добавил второй гол за «Юве» через 15 минут после первого

Нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду уже не остановить.

Португалец открыл счет голам за «Юве» на 50-й минуте матча с «Сассуоло». На 65-й туринцы убежали в быструю контратаку. Эмре Джан отдал передачу на ход Роналду, Криш чуть-чуть притормозил при входе в штрафную и низом послал мяч в дальний угол.

«Ювентус» уверенно раздевает «Сассуоло» – 2:0.

В первых трех матчах в Италии португалец сделал лишь одну голевую передачу – в игре второго тура с «Лацио». Теперь он в топе.

Роналду перешел в «Турин» из мадридского «Реала» летом 2018 года за 112 миллионов евро.

Первый гол Криштиану в «Юве» – легкий, но очень долгожданный

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