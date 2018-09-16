Eurosport
Криштиану Роналду добавил второй гол за «Юве» через 15 минут после первого
Голевая машина.
Нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду уже не остановить.
Португалец открыл счет голам за «Юве» на 50-й минуте матча с «Сассуоло». На 65-й туринцы убежали в быструю контратаку. Эмре Джан отдал передачу на ход Роналду, Криш чуть-чуть притормозил при входе в штрафную и низом послал мяч в дальний угол.
«Ювентус» уверенно раздевает «Сассуоло» – 2:0.
- В первых трех матчах в Италии португалец сделал лишь одну голевую передачу – в игре второго тура с «Лацио». Теперь он в топе.
- Роналду перешел в «Турин» из мадридского «Реала» летом 2018 года за 112 миллионов евро.
Первый гол Криштиану в «Юве» – легкий, но очень долгожданный
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