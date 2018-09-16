Дуглас Коста харкнул в лицо сыну тренера «Ромы». Ничего омерзительнее сегодня ты уже не увидишь

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста совершил некрасивый поступок в компенсированное время матча четвертого тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

На 91-й минуте бразилец врезался в форварда гостей Федерико ди Франческо и ударил подскочившего соперника локтем в лицо. После Дуглас подбежал к разозлившемуся нападающему и боднул его. Арбитр Даниэле Чиффи разнял драчунов и показал игроку «Юве» желтую карточку.

Коста не успокоился, понарывался на итальянца и внезапно плюнул ему в лицо.

Судья не заметил этого и удалил Дугласа на 93-й минуте после просмотра видеоповтора.

«Ювентус» все равно выиграл у «Сассуоло» – 2:1. Оба мяча туринцев забил Криштиану Роналду.

Федерико – сын главного тренера «Ромы» и экс-алленаторе «Сассуоло» Эусебио ди Франческо.

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