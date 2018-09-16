Криштиану Роналду: «Немного напрягали разговоры, что не забиваю после перехода из «Реала»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал первые забитые мячи в составе туринского клуба. Он сделал дубль в матче с «Сассуоло».

«Я очень счастлив, мы отлично стартовали. «Сассуоло» хорошо оборонялся, но мы действовали интенсивно и заслуженно выиграли. Я очень хотел забить и рад, что отправил мяч в сетку.

Это футбол, самое важное, что команда выиграла. Очевидно, что меня немного напрягали разговоры, что я не забиваю после перехода из «Реала». Было много ожиданий, но я благодарен партнерам, поддерживающим меня, несмотря ни на что.

Знал, что хорошо работаю, и голы – лишь дело времени. Я хорошо адаптируюсь к итальянскому футболу. Лига чемпионов – мой любимый турнир. У нас очень сложная группа. Знаем, что можем хорошо сыграть, «Юве» должен сосредоточиться на том, чтобы показать лучший футбол», – заявил Роналду в эфире Sky Sport Italia.

Криштиану забил на 50-й и 65-й минуте. Это его первые голы в итальянском чемпионате.

Следующий матч «Ювентус» проведет в Лиге чемпионов – 19 сентября туринцы на выезде сыграют с «Валенсией». Также в группе ЛЧ они встретятся с «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз».

Первый гол Криштиану в «Юве» – легкий, но очень долгожданный

Криштиану добавил второй гол за «Юве» через 15 минут после первого

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