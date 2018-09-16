Воскресенье – день дебютных голов. Игуаин последовал примеру Роналду и впервые забил за «Милан»

В матче четвертого тура чемпионата Италии «Кальяри» принимал «Милан». Первыми забили хозяева, но миланцев во втором тайме спас Пипита. Франк Кессье поборолся на фланге, после чего мяч отлетел точно к Игуаину. Гонсало ворвался в штрафную и сделал все с императорским хладнокровием.

Больше голов не было – 1:1.

Это первый гол Игуаина за «Милан». Летом он перешел из «Ювентуса», за который отыграл 2 сезона.

16 сентября дебютные мячи за свои клубы забили Криштиану Роналду и Андрей Ярмоленко. «Ювентус» и «Вест Хэм» победили благодаря дублям молодцов.

Ярмоленко впервые вышел в старте «Вест Хэма» и сразу же пальнул дубль

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