Криштиану Роналду получил первую копию FIFA 19. На 10 дней раньше всех в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым обладателем копии футбольного симулятора FIFA 19 от EA Sports. Об этом футболист сообщил в твиттере.

«Спасибо EA Sports за первую в мире копию FIFA 19. Покупай и играй в нее вместе со мной», – написал Роналду.

Криштиану в третий раз оказывается лицом симулятора EA Sports. Ранее он был на обложке FIFA Mobile и FIFA 18. Новая версия игры для Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox 360 и Xbox One поступит в продажу 28 сентября.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро.

Ранее лицом серии FIFA был Лионель Месси из «Барселоны».

У норвежского гриба в FIFA 19 лучше физуха, чем у Роналду. Он потроллил Криша в твиттере

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