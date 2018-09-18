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Криштиану Роналду: «Сын говорит, что будет лучше меня. Скоро он поймет, что это сложновато»

Роналду: «Сын говорит, что будет лучше меня. Скоро он поймет, что это сложновато»
Eurosport

4 ч. назад

Взять пять «Золотых мячей» – задача не из легких.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о высоких амбициях своего сына.

«Я надеюсь, что Криш, мой сын, пойдет в папочку. Он говорит, что будет лучше меня. Но, думаю, скоро он поймет, что это сложновато», – приводит слова Роналду Football Italia.

  • Криштиану-младший появился на свет 17 июня 2010 года. Он уже неплохо гоняет в футбол.
  • На старте чемпионата Италии-2018/19 Криштиану-старший забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Роналду: «Хочу, чтобы мой сын стал футболистом. Уверен на 100%, что он станет таким же, как я»

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