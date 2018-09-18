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Дуглас Коста получил 4 матча бана за плевок в игрока «Сассуоло»

Коста получил 4 матча бана за плевок в игрока «Сассуоло»
Eurosport

3 ч. назад

Бразилец не поможет команде до середины октября.

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста получил от дисциплинарного комитета щедрую дисквалификацию за плевок в соперника в матче четвертого тура Серии А.

Бразилец не поможет «бьянконери» в течение четырех игр и пропустит матчи против «Фрозиноне», «Болоньи», «Наполи» и «Удинезе».

  • «Ювентус» обыграл «Сассуоло» 2:1, Коста был удален в добавленное к матчу время.
  • Жертвой бразильца стал Федерико ди Франческо – сын главного тренера «Ромы».

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