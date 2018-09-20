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На стадионе «Наполи» очень плохо с техникой безопасности – можно улететь в бездну, если оступишься

На стадионе «Наполи» очень плохо с техникой безопасности – можно улететь в бездну, если оступишься
Eurosport

7 ч. назад

Осторожно, товарищи.

Большинство итальянских стадионов нуждаются в реконструкции, на которую у клубов нет денег. У претендовавшего в прошлом сезоне на скудетто «Наполи» дела обстоят не лучше остальных – стадион «Сан-Паоло» очень ветхий.

Зрителям лучше не заглядывать под сидения, чтобы избежать панических атак – под многими местами зияют пустоты, а при неосторожном движении можно запросто провалиться.

В прошлом году президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не договорился с мэром города о строительстве новой арены на окраине Неаполя.

  • Ранее «Наполи» планировал модернизировать «Сан-Паоло» за счет уменьшения размера и вместимости стадиона.
  • Де Лаурентиса обвиняют в том, что он собирается использовать деньги, выделенные государством на подготовку Неаполя к проведению Универсиады-2019 (250 миллионов евро).
  • Стадион построен в 1959 году и реконструирован в 1989-м.

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