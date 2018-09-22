Биограф Роналду: «Криштиану требует абсолютной преданности. В «Реале» этого не наблюдалось»

Биограф Криштиану Роналду Гильем Балаге рассказал, почему португалец ушел из мадридского «Реала» в «Ювентус».

«Роналду хочет, чтобы каждый член команды был абсолютно предан ему, чтобы все верили в него. В последние месяцы в «Реале» этого не наблюдалось. Этот поиск абсолютной преданности, а также другие аспекты, включая экономические, и привели его в Италию.

В Серии A Криштиану встретили с радостью не только фанаты «Ювентуса», но и вообще все люди, причастные к спорту.

Чего всегда ищет подросток? Конечно, привязанности. У Криштиану не было отца, когда он рос, и он всегда был в поиске подобной фигуры на протяжении профессиональной карьеры. Сэр Алекс Фергюсон стал для него отцом, и им же остается Жорже Мендеш.

В Италии Криштиану нашел теплую поддержку со стороны фанатов, которая заполнила эту эмоциональную пустоту. Он всегда стремился к полной и единодушной привязанности. Флорентино Перес отказал ему в ней, но в «Ювентусе» он снова ее нашел», – приводит слова Балаге Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

«Ювентус» выкупил права на Криштиану за 117 млн евро.

В стартовых турах чемпионата Италии Роналду забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.

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