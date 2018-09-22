Жервиньо реально сумасшедший – пробежал с мячом от своей штрафной, обыграл всех и забил от штанги

31-летний нападающий «Пармы» Жервиньо очень кстати тряхнул стариной в пятом туре итальянского чемпионата. «Кальяри» проиграл пармезанцам со счетом 0:2, и особенно обидным поражение выглядит из-за ивуарийца: сначала игрок ловко, будто в FIFA на режиме «Новичок», обыграл двоих соперников, затем у ворот накрутил троих беспомощных сардинийцев, нежно приложился к мячу, – и тот по красивой траектории улетел в левый угол ворот. Как будто и не было трех сезонов в Китае.

Благодаря Жервиньо и его скиллам «Парма» поднялась на седьмую строчку Серии А.

Перед итальянским камбэком ивуариец провел 3 комфортных сезона в китайском «Хэбэй Чайна Форчун».

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