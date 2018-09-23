Флорентино Перес: «Мы не хотели продавать Криштиану Роналду. Он ушел по личным причинам»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, почему клуб продал страйкера Криштиану Роналду за 117 млн евро, несмотря на более высокие отступные.

«Клаусула Роналду – это не то, что следует обсуждать. Если продажа должна состояться, то переговоры ведутся. Мы не хотели продавать его, но он хотел уйти по личным причинам, и мы приняли это.

Учитывая все, что он сделал для клуба, мы оставили для него дверь открытой. Мы получили за Роналду максимально возможные деньги», – приводит слова Переса AS.

В стартовых турах чемпионата Италии-2018/19 Роналду забил за «Ювентус» 2 мяча и отдал одну голевую передачу.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» Криш заработал удаление.

Биограф Роналду: «Криштиану требует абсолютной преданности. В «Реале» этого не наблюдалось»

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