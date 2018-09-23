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Флорентино Перес: «Мы не хотели продавать Криштиану Роналду. Он ушел по личным причинам»
В Мадриде пошли навстречу своей легенде.
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, почему клуб продал страйкера Криштиану Роналду за 117 млн евро, несмотря на более высокие отступные.
«Клаусула Роналду – это не то, что следует обсуждать. Если продажа должна состояться, то переговоры ведутся. Мы не хотели продавать его, но он хотел уйти по личным причинам, и мы приняли это.
Учитывая все, что он сделал для клуба, мы оставили для него дверь открытой. Мы получили за Роналду максимально возможные деньги», – приводит слова Переса AS.
- В стартовых турах чемпионата Италии-2018/19 Роналду забил за «Ювентус» 2 мяча и отдал одну голевую передачу.
- В первом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» Криш заработал удаление.
Биограф Роналду: «Криштиану требует абсолютной преданности. В «Реале» этого не наблюдалось»
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