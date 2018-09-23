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Криштиану Роналду раззабивался и отгрузил целый гол в ворота «Фрозиноне»

Роналду раззабивался и отгрузил целый гол в ворота «Фрозиноне»
Eurosport

26 мин. назад

Криш, пора набирать темп.

Криштиану Роналду снова поразил ворота соперника в матче Серии А. Португалец украсил стату третьим мячом на 81-й минуте матча «Фрозиноне» – «Ювентус» (0:2).

Но голасо вышел неплохим – Роналду получил передачу-корявчик от Пьянича и чудесно зарешал в правый нижний.

Второй мяч «канарейки» прохлопали от Федерико Бернардески. На этот раз Пьянич подарил итальянцу шикарную подачу. Бернардески остановил мяч, поигрался с защитником «Фрозиноне» в собачку и пробил с отскоком точно в правый угол.

  • «Ювентус» удерживает первую строчку таблицы с 15 очками.
  • Помимо трех голов, Криштиану отметился одним голевым пасом в сезоне-2018/19.

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