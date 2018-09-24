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Криштиану Роналду не придет на церемонию награждения ФИФА из-за подготовки к матчу «Ювентуса»

Роналду не придет на церемонию награждения ФИФА из-за подготовки к матчу «Ювентуса»
Eurosport

1 час назадОбновлено 39 мин. назад

Видимо, «Золотой мяч» выиграет Мохамед Салах или Лука Модрич.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию награждения ФИФА The Best, которая пройдет 24 сентября в Лондоне.

Marca пишет, что ни один из туринцев не заглянет на вечеринку – все из-за матча с «Болоньей», который пройдет 26 сентября. Игроки готовятся к домашнему матчу Серии А и не могут позволить себе сбежать на праздник.

В этот раз Роналду заранее предупредил организаторов, что не приедет – когда УЕФА раздавала награды, Криш не приехал, узнав, что выиграет Модрич. Кто-то считает, что такое поведение – круто.

При этом Лео Месси, который не попал в финальную тройку претендентов на «Золотой мяч», все равно приедет, чтобы поддержать соперников.

  • Кроме Роналду, на победу претендуют Мохамед Салах и Лука Модрич.
  • Криштиану перешел в «Ювентус» за 112 миллионов евро летом 2018-го.

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