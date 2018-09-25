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ANSA: экс-страйкера «МЮ» дисквалифицируют на год за глазные капли с допингом
Возможно, Джузеппе ни в чем не виноват. Но он все равно может нарваться на наказание.
Бывший форвард сборной Италии, «Манчестер Юнайтед», «Вильярреала» и «Дженоа» Джузеппе Росси сдал положительный допинг-тест.
Положительной оказалась проба, взятая у Росси 12 мая после матча «Беневенто» – «Дженоа» (1:0). Она показала наличие в организме футболиста дорзоламида, сообщает ANSA. Дорзоламид часто встречается в составе глазных капель, но Росси отрицает, что прибегал к их использованию.
- Игрока могут дисквалифицировать на один год. Итальянское антидопинговое агентство рассмотрит дело Росси 1 октября.
- В настоящий момент Джузеппе остается свободным агентом.
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