Зять Икарди положил смачную банку со своей половины поля. Мауро лопнет от зависти

В матче второго тура Серии D «Читта ди Мессина» на своем поле уступила «Геле» – 3:4.

Один из голов в ворота «Гелы» получился знаковым: Луифа Галесио пульнул мячом со своей половины поля – и попал точно в сетку. Раньше мы думали, что так умеют только Дэвид Бекхэм и Хаби Алонсо.

Луифа Галесио – зять капитана «Интера» Мауро Икарди. Он женат на сестре Мауро Иване.

Икарди на прошедшей неделе забил лучший гол первого тура Лиги чемпионов-2018/19.

Мауро – двукратный лучший бомбардир Серии А.

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