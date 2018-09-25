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Зять Икарди положил смачную банку со своей половины поля. Мауро лопнет от зависти

Зять Икарди положил смачную банку со своей половины поля. Мауро лопнет от зависти
Eurosport

35 мин. назад

Такие голы забиваются настолько редко, что их надо внести в Красную книгу.

В матче второго тура Серии D «Читта ди Мессина» на своем поле уступила «Геле» – 3:4.

Один из голов в ворота «Гелы» получился знаковым: Луифа Галесио пульнул мячом со своей половины поля – и попал точно в сетку. Раньше мы думали, что так умеют только Дэвид Бекхэм и Хаби Алонсо.

Луифа Галесио – зять капитана «Интера» Мауро Икарди. Он женат на сестре Мауро Иване.

  • Икарди на прошедшей неделе забил лучший гол первого тура Лиги чемпионов-2018/19.
  • Мауро – двукратный лучший бомбардир Серии А.

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