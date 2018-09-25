Зять Икарди положил смачную банку со своей половины поля. Мауро лопнет от зависти
Такие голы забиваются настолько редко, что их надо внести в Красную книгу.
В матче второго тура Серии D «Читта ди Мессина» на своем поле уступила «Геле» – 3:4.
Один из голов в ворота «Гелы» получился знаковым: Луифа Галесио пульнул мячом со своей половины поля – и попал точно в сетку. Раньше мы думали, что так умеют только Дэвид Бекхэм и Хаби Алонсо.
Луифа Галесио – зять капитана «Интера» Мауро Икарди. Он женат на сестре Мауро Иване.
- Икарди на прошедшей неделе забил лучший гол первого тура Лиги чемпионов-2018/19.
- Мауро – двукратный лучший бомбардир Серии А.
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