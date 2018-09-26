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«Милан» погасил весь долг в 123 миллиона от предыдущего владельца
Теперь «россонери» чисты.
«Милан» закрыл долги, оставшиеся после предыдущего владельца «россонери» Ли Юнхуна.
Нынешние хозяева итальянского клуба, фонд Elliott Management, погасили две облигации на общую сумму 123 миллиона евро. Их выпустила венская фондовая биржа. Официально сделку закроют 28 сентября, сообщает официальный сайт «Милана».
- «Милан» был куплен китайскими инвесторами в апреле 2017 года.
- В июле 2018 года клуб перешел во владение Elliott Management, поскольку китайские инвесторы во главе с Юнхуном не погасили вовремя задолженность перед фондом.
- В четырех стартовых матчах сезона-2018/19 «Милан» добился только одной победы.
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