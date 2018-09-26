Бенефис Дженгиза Ундера и гол пяткой Хавьера Пасторе – «Рома» положила два шедевра за полтайма

«Рома» принимала «Фрозиноне» в матче шестого тура чемпионата Италии – 3:0. Интрига умерла уже в середине первого тайма.

Уже на 2-й минуте Дженгиз Ундер изящно обыграл двух соперников в центре поля, а затем мощнейшим ударом пробил с 25 метров. Вратарь дотянулся до мяча, но лишь чуть-чуть изменил его направление.

А на 28-й минуте Хавьер Пасторе принял пас Давиде Сантона и пяточкой в одно касание переправил мяч в ворота.

В конце тайма отличился еще и Стефан Эль-Шаарави. Там откровенно сплоховала оборона гостей.

«Рома» слабо начала сезон: после стартовой победы последовали два поражения и две ничьи.

Отставание от «Ювентуса» перед шестым туром составляло 10 баллов.

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