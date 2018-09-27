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«Ювентус» впервые за 88 лет начал сезон с семи побед подряд

«Ювентус» впервые за 88 лет начал сезон с семи побед подряд
Eurosport

2 ч. назад

Вернули себе 1930-й.

Туринский «Ювентус» не проигрывает в сезоне-2018/19 – в последний раз такое было в 1930 году. «Бьянконери» выиграли все семь встреч на старте – шесть в Серии А и еще одну – в Лиге чемпионов.

Похоже, Криштиану Роналду – новое тотемное животное клуба. Хотя португалец пока не до конца вспомнил, как забивать: на его счету три мяча в семи матчах. И это все равно лучший показатель среди футболистов «Юве».

  • Туринцы удерживают первую строчку таблицы Серии А с 18 очками.
  • В следующем туре «Юве» примет ближайшего преследователя – «Наполи».

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