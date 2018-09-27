Eurosport
Жена Мауро Икарди: «Он никогда не планировал уходить из «Интера», хочет стать новым Дзанетти»
Настоящая преданность – это не олдскул.
Супруга аргентинского страйкера «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала об амбициях футболиста.
«Оставаться в «Интере» всегда было его решением, и фанаты это понимают. Для клубов выгодно иметь такие примеры, как Тотти в «Роме» или Дзанетти в «Интере» – это хорошо влияет на тех, кто переходит в команду», – рассказала Ванда телеканалу Canale 5.
- В данный момент «Интер» пересматривает условия контракта Мауро. Действующая версия включает в себя 110 млн евро отступных.
- Икарди забил 109 голов в 188 матчах за «нерадзурри».
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